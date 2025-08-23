بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.. محمد رضا يكشف "لمصراوي" سبب مغادرته
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب - محمد القرش:
كشف اللاعب صاحب الجنسية المصرية، محمد رضا، أسباب رحيله عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال رضا في تصريحات خاصة "لمصراوي: "رحلت عن أتلتيكو مدريد بعد انتهاء عقدي، وفضلت الانتقال إلى فريق ديبورتيفو لا أوليفا".
وأضاف: "فضلت الانتقال إليهم لأنهم يلعبون في دوري الشباب، دوري الشرف، وهي فرصة رائعة لمواصلة التطور كلاعب كرة قدم وكشخص".
وأوضح: "عرضوا عليّ أشياءً جيدة، وكانوا مهتمين بالتعاقد معي، حيث ساعدوني كثيرًا في أمور عديدة، وأنا ممتن لهم".
وزاد: "يجب أن أستمر في الاحترافية والعمل الجاد كعادتي، وأن أتحسن كل يوم، وأكافح من أجل حلمي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا".
وأردف: "حال أنهينا الموسم الجاري في المراكز الأربعة الأوائل، يمكننا المشاركة في كأس ملك إسبانيا".
وعن تغريدة صلاح بشأن استشهاد سليمان العبيد، اختتم: "أعتقد أن محمد صلاح محق تمامًا فيما قاله، إنه مسلم حقيقي ورجل عظيم، وأحد قدوتي، أنا معجب به كثيرًا".
فيديو قد يعجبك: