بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.. محمد رضا يكشف "لمصراوي" سبب مغادرته

كتب - محمد القرش:

كشف اللاعب صاحب الجنسية المصرية، محمد رضا، أسباب رحيله عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رضا في تصريحات خاصة "لمصراوي: "رحلت عن أتلتيكو مدريد بعد انتهاء عقدي، وفضلت الانتقال إلى فريق ديبورتيفو لا أوليفا".

وأضاف: "فضلت الانتقال إليهم لأنهم يلعبون في دوري الشباب، دوري الشرف، وهي فرصة رائعة لمواصلة التطور كلاعب كرة قدم وكشخص".

وأوضح: "عرضوا عليّ أشياءً جيدة، وكانوا مهتمين بالتعاقد معي، حيث ساعدوني كثيرًا في أمور عديدة، وأنا ممتن لهم".

وزاد: "يجب أن أستمر في الاحترافية والعمل الجاد كعادتي، وأن أتحسن كل يوم، وأكافح من أجل حلمي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا".

وأردف: "حال أنهينا الموسم الجاري في المراكز الأربعة الأوائل، يمكننا المشاركة في كأس ملك إسبانيا".

وعن تغريدة صلاح بشأن استشهاد سليمان العبيد، اختتم: "أعتقد أن محمد صلاح محق تمامًا فيما قاله، إنه مسلم حقيقي ورجل عظيم، وأحد قدوتي، أنا معجب به كثيرًا".