الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.. محمد رضا يكشف "لمصراوي" سبب مغادرته

08:34 ص السبت 23 أغسطس 2025
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (13)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (12)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (14)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (8)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (9)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (6)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (2)
    محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد (7)
كتب - محمد القرش:

كشف اللاعب صاحب الجنسية المصرية، محمد رضا، أسباب رحيله عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رضا في تصريحات خاصة "لمصراوي: "رحلت عن أتلتيكو مدريد بعد انتهاء عقدي، وفضلت الانتقال إلى فريق ديبورتيفو لا أوليفا".

وأضاف: "فضلت الانتقال إليهم لأنهم يلعبون في دوري الشباب، دوري الشرف، وهي فرصة رائعة لمواصلة التطور كلاعب كرة قدم وكشخص".

وأوضح: "عرضوا عليّ أشياءً جيدة، وكانوا مهتمين بالتعاقد معي، حيث ساعدوني كثيرًا في أمور عديدة، وأنا ممتن لهم".

وزاد: "يجب أن أستمر في الاحترافية والعمل الجاد كعادتي، وأن أتحسن كل يوم، وأكافح من أجل حلمي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا".

وأردف: "حال أنهينا الموسم الجاري في المراكز الأربعة الأوائل، يمكننا المشاركة في كأس ملك إسبانيا".

وعن تغريدة صلاح بشأن استشهاد سليمان العبيد، اختتم: "أعتقد أن محمد صلاح محق تمامًا فيما قاله، إنه مسلم حقيقي ورجل عظيم، وأحد قدوتي، أنا معجب به كثيرًا".

محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد ديبورتيفو لا أوليفا
