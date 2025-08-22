مباريات الأمس
"هل يمكنني الاحتفاظ به؟".. ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

10:45 م الجمعة 22 أغسطس 2025
    كأس العالم للأندية 2026
    كأس العالم 2026
كتب - نهى خورشيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 في العاصمة واشنطن، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتستضيف كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ، بعدما كان العدد سابقًا 32 منتخباً.

وقال ترامب خلال الإعلان عن موعد القرعة اليوم الجمعة:"إنه أكبر حدث، وربما أكبر حدث رياضي في العالم"، فيما رد مازحاً على طلب إنفانتينو بحمل الكأس قائلاً: "هل يمكنني الاحتفاظ به؟".

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بالبيت الأبيض:" سيتم بث حفل القرعة مباشرة في جميع أنحاء العالم، وسيشاهده نحو مليار شخص، البطولة ستضم 48 منتخباً، و104 مباريات".

وكان من المتوقع أن تُجرى القرعة في مدينة لاس فيجاس، كما حدث في نسخة 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة، غير أن الموعد الرسمي حُدد في 5 ديسمبر بمسرح مركز كينيدي للفنون الأدائية، إذ يشغل ترامب منصب رئيس مجلس الإدارة.

