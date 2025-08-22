مرموش يتحدث عن "جوع" هالاند ومواجهة إيكيتيكي

كتب - محمد القرش:

تحدث عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي عن جوع هالاند للأهداف، ومواجهة هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول وزميله السابق في فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال مرموش لقناة TNT Sports عن إيكيتيكي: "لقد وصل هوجو للتو إلى ليفربول، لقد كانت بدايته للموسم جيدة جدًا، وهذا لا يُفاجئني".

وأضاف: "لقد لعبت معه في فرانكفورت، وهو أيضًا يتمتع بالعديد من الصفات، ولكن نأمل أن نتمكن من الفوز عليهم عندما نلعب ضدهم".

ويأمل عمر في التعلم من زميله في الفريق إيرلينج هالاند، الذي سجل 126 هدفًا في 147 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2022.

وزاد: "لقد سجل العديد من الأهداف لفترة طويلة من الوقت، وكان دائمًا متحفزًا، ووجد هذا الجوع للاستمرار في التقدم، وتسجيل هذا العدد من الأهداف".

واختتم: "إنه أمرٌ مثيرٌ للإعجاب، ويساعدني التواجد هنا مع لاعبٍ مثل هالاند، الذي يجيد تسجيل الأهداف واستغلال المساحات، إنه لمن دواعي سروري العمل معه".