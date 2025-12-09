إعلان

"كنت معروفًا بالفاشل".. كاراجر يواصل الهجوم على محمد صلاح

كتب : مصطفى الجريتلي

12:57 ص 09/12/2025
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر

واصل نجم فريق ليفربول السابق، جيمي كاراجر، انتقاده للنجم المصري محمد صلاح على إثر تصريحات الأخير عقب مباراة ليدز في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وليدز

محمد صلاح خرج بتصريحات قوية عقب مباراة ليفربول وليدز التي انتهت بثلاثية لكل فريق وجلس خلالها على مقاعد البدلاء، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

ووصف كاراجر تصريحات محمد صلاح بـ "الفضيحة" خلال حديثه لشبكة سكاي سبورتس مساء الإثنين:"لا أعتقد أن ما قاله محمد صلاح انفجار عاطفي ولكن أود أن أذكر صلاح ووكيله بإنه كان معروفًا قبل مجيئه لليفربول بالرجل الذي فشل مع تشيلسي".

وأردف نجم ليفربول السابق:"صلاح لم يفز بأي بطولة كبيرة قبل التواجد مع ليفربول كما لم يفز بكأس أمم أفريقيا هذا لا يقلل من قيمته فهو أحد أفضل اللاعبين بالعالم خلال السنوات الثمان الماضية لكن ما أريد قوله إن الإنجازات ليست فردية".

وأتم صاحب الـ47 عاماً تصريحاته بقوله:"صلاح لم يكن نجمًا كبيرًا قبل ليفربول ومن المهم أن يتذكر ذلك عندما يتحدث عقب كل مباراة".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

