غارات إسرائيلية على 13 هدفا في عدة مناطق بجنوب لبنان

كتب : مصراوي

01:12 ص 09/12/2025

الغارات الإسرائيلية

وكالات

هاجم الجيش الإسرائيلي، بقيادة قيادة المنطقة الشمالية وواسطة سلاح الجو، بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

قال بيان الجيش الإسرائيلي، إنه من ضمن الهجمات، استهدف الجيش مجمّع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة "قوة رضوان" التابعة لحزب الله لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، بزعم التخطيط لعمليات مسلحة وتنفيذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل.

كما زعم الجيش الإسرائيلي، أنه في إطار التدريبات داخل المعسكر، تلقى عناصر الحزب تدريبات على إطلاق النار وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وتابع: "جرى استهداف مبانٍ عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله كان يُستخدم لدفع عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".

وأوضح أن الأهداف التي تم قصفها وإجراء التدريبات العسكرية استعدادًا للعمل ضد إسرائيل تُعدّ خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لإسرائيل.

وشن الجيش غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل التفاح جنوبي لبنان، إذ أن الطيران الحربي المعادي استهدف أطراف وادي رومين ومرتفعات إقليم التفاح في أطراف بلدة جباع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف تابعة لحزب الله بجنوب لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن الغارات هي جزء من إجراءات الإنفاذ الروتينية ضد تعاظم قوة حزب الله.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الطائرات الإسرائيلية نفذت موجة غارات ضد 13 هدفًا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن من بين الأهداف، مجمّع تدريب وتأهيل تابع لقوة رضوان، ومبان عسكرية وغرف قيادة، وموقع لإطلاق الصواريخ.

بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة غارات في لبنان، بما في ذلك شمال نهر الليطاني، وذلك ضمن خطوات الإنفاذ التي تقوم بها إسرائيل ضد تعاظم قوة حزب الله.

وأكدت مصادر أمنية في إسرائيل، أنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات السكان في الشمال، وفقا للغد.

