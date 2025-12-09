عادت ظاهرة دعم المثليين لواجهة كرة القدم مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تردد أنباء عن اختيار اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 مباراة مصر وإيران كمباراة لدعم مجتمع الميم.

ومن المرجح صعوبة تطبيق هذا الاقتراح نظرا لرفض اعتراف كلا البلدين بهذه الظاهرة.

ويأتي طرح هذه الفكرة بعدما شهدت كرة القدم العالمية خلال السنوات الماضية ظهور عددا من اللاعبين الذين كشفوا بشكل علني عن ميولهم الجنسية، سواء خلال مسيرتهم داخل الملاعب أو بعد الاعتزال، وفقا لمجلة out magazine الأمريكية المهتمة بالموضة وبأخبار مجتمع الميم.

لاعبي كرة قدم أعلنوا مثليتهم

ونستعرض هنا أسماء اللاعبين الذين أعلنوا مثليتهم:

آندي برينان : يعد آندي برينان أحد أبرز الأسماء في الكرة الأسترالية ممن أعلنوا ميولهم المثلية.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، كان من أوائل اللاعبين في أستراليا الذين اتخذوا هذه الخطوة أثناء وجودهم في الملاعب.

كولن مارتن: كان لاعب سانتياجة لويال صاحب ال30 عاما أبرز اللاعبين في الولايات المتحدة، التي خرجت للعلن خلال فترة النشاط الكروي معلنا انضمامه لمجتمع الميم.

توماس هيتزلسبيرجر

الألماني توماس هيتزلسبيرجر، صاحب الـ40 عامًا، لعب لعدة أندية من بينها فولفسبورج، ورغم اعتزاله، بقي اسمه حاضرًا بسبب إعلانه ميوله المثلية بعد نهاية مسيرته الاحترافية.

رودي رودجرز : من الولايات المتحدة أيضًا، ظهر اسم رودي رودجرز، اللاعب الذي وصل الآن إلى عمر 49 عامًا بعد مسيرة كروية انتهت قبل سنوات، وارتبط اسمه بإعلانه انتماءه للمجتمع المثلي عقب الاعتزال.

ديفيد تيستو – أول لاعب أمريكي معتزل ينضم علنًا للمجتمع المثلي

ديفيد تيستو أعلن ميوله بعد اعتزاله الكرة عند بلوغه 42 عامًا، ليصبح أول لاعب أمريكي معتزل يقدم على هذه الخطوة بشكل واضح.

أنطون هيسن : في السويد، أعلن أنطون هيسن في عام 2011 عن ميوله المثلية خلال وجوده في الملاعب.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، كان أحد أوائل اللاعبين في أوروبا الذين اتخذوا هذه الخطوة بشكل علني.

زاندر موراي – أول لاعب مثلي في الدوري الأسكتلندي

شهد عام 2022 إعلان اللاعب الأسكتلندي زاندر موراي عن ميوله الجنسية أثناء تمثيله فريق جالا فيريديان، ليصبح أول لاعب في الدوري الأسكتلندي يقدم على هذه الخطوة.

جاستن فاشانو: يبقى اسم جاستن فاشانو الأبرز في تاريخ الكرة البريطانية، إذ كان أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن ميوله المثلية عام 1990.

جيك دانييلز: في 2022، أعلن جيك دانييلز لاعب بلاكبول عن مثليته، ليكون من الأسماء القليلة التي تفعل ذلك في الكرة الإنجليزية المعاصرة.

فوتي ليكولواني: كان الجنوب أفريقي فوتي ليكولواني أول لاعب في إفريقيا يكشف عن ميوله المثلية عام 2015.