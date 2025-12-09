إعلان

ترامب: شركة إنفيديا ستتمكن من تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين

كتب : مصراوي

01:29 ص 09/12/2025

دونالد ترامب والرئيس الصيني

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أبلغ نظيره الصيني شي جين بينج، بمنح شركة "إنفيديا" إذنا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من طراز H200 إلى الصين.

كتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشيال": "أبلغت الرئيس شي، زعيم الصين، أن الولايات المتحدة ستسمح لشركة NVIDIA بشحن منتجات H200 للعملاء المعتمدين في الصين ودول أخرى، ضمن شروط تضمن استمرار حماية الأمن القومي بقوة".

وتابع ترامب: "كان رد الرئيس شي إيجابيا، وسيتم دفع 25% للولايات المتحدة الأمريكية وستدعم هذه السياسة الوظائف الأمريكية، وتعزز الصناعة الأمريكية، وتعود بالنفع على دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأضاف ترامب: "لقد أجبرت إدارة جو بايدن شركاتنا الكبرى على إنفاق المليارات على إنتاج منتجات محدودة الأداء لم يكن أحد يريدها، وهو قرار سيء أبطأ الابتكار وأضر بالعمال الأمريكيين. تلك الحقبة قد انتهت".

وأشار إلى أن إدارته ستواصل حماية الأمن القومي الأمريكي، وخلق الوظائف، والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ترامب، أن عملاء NVIDIA في الولايات المتحدة يمضون قدما بالفعل في تطوير شرائحهم المتقدمة للغاية Blackwell، وقريبا Rubin، وكلاهما غير مشمول في هذه الصفقة.

وقال: "ستضع إدارتي دائما أمريكا في المقام الأول ووزارة التجارة بصدد الانتهاء من التفاصيل، وسيتم تطبيق نفس النهج على شركات أمريكية عظيمة أخرى مثل AMD وIntel".

يأتي هذا التطور بعد تقارير سابقة تحدثت عن مباحثات أولية داخل الإدارة الأمريكية بشأن احتمال السماح بتصدير شرائح H200، في خطوة قد تمثل تخفيفا ملحوظا للقيود المفروضة منذ عام 2022 على وصول الصين إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لروسيا اليوم.

