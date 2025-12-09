مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء

"كنت معروفًا بالفاشل".. كاراجر يواصل الهجوم على محمد صلاح

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، العديد من المباريات في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025.

وتقام اليوم أربع مباريات في البطولة، أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الأردني.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب اليوم الثلاثاء

مصر ضد الأردن - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 2

الإمارات ضد الكويت - 4:30 مساء - أبوظبي الرياضية 1

الجزائر ضد العراق - 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية 2

البحرين ضد السودان - 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية 2