يلاقي فريق إنتر ميلان نظيره الإنجليزي ليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان وليفربول في دوري الأبطال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا معقل إنتر ميلان.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة بجدول الترتيب، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".