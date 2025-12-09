إعلان

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

01:38 ص 09/12/2025
يلاقي فريق برشلونة نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط بجدول الترتيب، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثامن والعشرين برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

