كتب - محمد القرش:

تحدثت والدة أدريان رابيو لأول مرة منذ استبعاد نجلها من المشاركة مع فريق مارسيليا بسبب شجار في غرفة الملابس مع الإنجليزي جوناثان.

ودخل رابيو وجوناثان روي في مشاجرة حادة نهاية الأسبوع الماضي بعد خسارة فريقهما بهدف دون رد أمام رين في اليوم الافتتاحي للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وسرعان ما تحول الخلاف إلى "عنف شديد"، بحسب رئيس نادي مارسيليا بابلو لونجوريا، حيث ورد أنه تم استدعاء الأمن إلى غرفة الملابس للفصل بين النجمين.

وقرر الجهاز الفني لمارسيليا بقيادة روبرتو دي زيربي إيقاف كل من رابيو وروي عن اللعب مع الفريق الأول بعد هذا التحول غير المقبول للأحداث، حيث طُلب من اللاعبين البحث عن نادٍ جديد.

واتهمت فيرونيك رابيو، وكيلة أعماله ووالدته، نادي مارسيليا بـ"خيانة" ابنها بسبب قرار إبعاده عن الفريق الأول للنادي.

وقالت لـ RMC : "عندما علمت بقرار إيقافه، شعرت وكأنني تعرضت لضربة على رأسي".

وأضافت: "لا يُمكن أن يكون ذلك بسبب تلك المشادة فحسب، أشعر بالقلق لأنه قدم الكثير لمارسيليا، ومع ذلك يُعامل بهذه الطريقة".

وواصلت: "أدريان ليس غاضبًا، بل مُحبطًا للغاية، دي زيربي يتحدث عن الخيانة، لكن إن كان هناك من تعرض للخيانة، فهو أدريان".

وأشارت: لم أتوقع أبدًا حدوث هذا، ظننتُ أن الأسوأ كان في باريس سان جيرمان، لكنني كنتُ مخطئًا، إذا غاب عن موسم كامل، فسيكون الأمر كارثيًا".

وفي دفاعها عن ابنها بعد الحادث الذي وقع في روازون بارك، قارنت فيرونيك بين وضع رابيو ووضع ماسون جرينوود، وطلبت من دي زيربي أن يمنح الفرنسي "فرصة ثانية".

وزادت: "عندما وقع ماسون جرينوود بعد أن ضرب صديقته، قال دي زيربي إنه يمكن أن يحصل على فرصة ثانية".

واختتمت: "أنا أتفق مع إعطاء الناس فرصًا ثانية، ولكن هل سيكون ابني هو الوحيد الذي لا يحق له الحصول على واحدة؟".

وُجهت إلى جرينوود تهمة الشروع في الاغتصاب والسيطرة والسلوك القسري أثناء وجوده في مانشستر يونايتد قبل أن يسقط الادعاء القضية في عام 2022.

واستأنف مسيرته في الدوري الإسباني مع خيتافي قبل الانضمام إلى مارسيليا الصيف الماضي.