كتب - نهى خورشيد

لم يعد نادي النصر السعودي مجرد وجهة لنجوم كرة القدم العالميين داخل المستطيل الأخضر، بل أصبح أيضأً أحد أبرز مراكز القوة المالية في عالم اللعبة، بخزينة ضخمة يتنافس عليها كبار اللاعبين.

فمنذ التعاقد التاريخي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ارتفعت القيمة التسويقية للنادي بشكل هائل، وأصبحت الرواتب التي يحصل عليها نجوم الفريق الأول توازي ما تقدمه أعرق الأندية الأوروبية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة أعلى عشرة لاعبين أجراً في النصر وذلك وفقاُ لشبكة lentedesportiva العالمية..

1- النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: 4,007,692 يورو أسبوعياً - 208,400,000 يورو سنوياً.

2- المهاجم السنغالي ساديو ماني: 769,231 يورو أسبوعياً - 40,000,000 يورو سنوياً.

3- المدافع الإسباني الدولي إيمريك لابورت : 471,154 يورو أسبوعياً - 24,500,000 يورو سنوياً

4- الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش : 465,385 يورو أسبوعياً - 24,200,000 يورو سنوياً

5- الجناح الفرنسي كينجسلي كومان : 392,500 يورو أسبوعياً - 20,410,000 يورو سنوياً.

6- المهاجم البرتغالي جواو فيليكس : 336,538 يورو أسبوعياً - 17,500,000 يورو سنوياً.

7- لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو : 250,000 يورو أسبوعياً - 13,000,000 يورو سنوياً.

8- المدافع الفرنسي محمد سيماكان : 235,385 يورو أسبوعياً - 12,240,000 يورو سنوياً.

9- المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز: يورو أسبوعياً - 10,200,000 يورو سنوياً.

10- الحارس البرازيلي بينتو : 117,692 يورو أسبوعياً - 6,120,000 يورو سنوياً.