"يتحمل المسؤولية".. فيرجيل فان دايك يتحدث عن دور محمد صلاح داخل ليفربول

07:40 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

فان دايك ومحمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك المدير قائد فريق ليفربول الإنجليزي، على أن زميله بالفريق محمد صلاح، يعد من اللاعبين المميزين الذين يتحملون المسؤولية بشكل كبير داخل الفريق.

وقال فان دايك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: "العلاقة بين جميع اللاعبين داخل الفريق، هي علاقة أخوة، فأنا أشعر دائما بالمسؤولية تجاه كل أعضاء الفريق".

وأضاف: "إذا كان هناك لاعب يشعر بحالة من الحزن أو يتعرض لهجوم كبير أو أي شئ، يكون لدي شعور بأنني مسؤول عن هذا الأمر وأنزعج بشكل كبير لهذا الأمر أيضًا".

واختتم فان دايك تصريحاته: "هناك فريق كامل يساعدني في تحمل هذه المسؤولية، من بينهم (محمد صلاح، أندي روبرتسون، أليسون بيكر، جو جوميز، فهم لاعبين كبار يتواجدون في النادي منذ سنوات طويلة ويتحملون مسؤولياتهم بشكل كبير".

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح، كان قد توج أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وكان النجم المصري، نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي رفقة الريدز خلال الموسم الماضي 2024-2025، كما أنه توج بجائزة هداف الدوري برصيد 29 هدفا، بالإضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة.

فيرجيل فان دايك ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي جائزة أفضل لاعب جائزة هداف الدوري
