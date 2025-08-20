مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

17 21
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

سيعود لأستون فيلا.. جماهير ليفربولتسخر من أرنولد بعد الظهور الأول في الدوري الإسباني

04:14 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (4)
  • عرض 7 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (3)
  • عرض 7 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (5)
  • عرض 7 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (2)
  • عرض 7 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (1)
  • عرض 7 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

سخرت جماهير ليفربول الإنجليزي، من أداء لاعبهم السابق ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وانضم ترينت ألكسندر أرنولد، في يونيو الماضي بعد مسيرة استمرت لـ20 عاما، وخاض أول مباراة مع الفريق في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.

خرج ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 68 بعد فشله في الفوز بأي تدخل أو مبارزة، وفقد الكرة 15 مرة، وقدم 49 من أصل 52 تمريرة صحيحة.

قال أحد مشجعي ليفربول عبر منصة "إكس": "أليس من الرائع ألا نتظاهر بأن ترينت هو أفضل ظهير أيمن في العالم؟ سيعود إلى أستون فيلا بعد حوالي 18 شهرًا".

وأضاف آخر: "ليس لديك أي فكرة عن مدى الانتعاش والتحرر الذي أشعر به عندما لا أضطر إلى مشاهدته بعد الآن".

وعلق آخر مازحا: "ترينت يقدم أداءً مثيرًا للإعجاب مع أوساسونا الليلة، في كل مرة يتعرض فيها ترينت لمشكلة، سأكون هناك في الصف الأمامي".

اقرأ أيضًا:

موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

قاد ليفربول للمجد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترينت ألكسندر أرنولد أرنولد ليفربول ليفربول وأوساسونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة