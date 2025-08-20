كتبت-هند عواد:

سخرت جماهير ليفربول الإنجليزي، من أداء لاعبهم السابق ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وانضم ترينت ألكسندر أرنولد، في يونيو الماضي بعد مسيرة استمرت لـ20 عاما، وخاض أول مباراة مع الفريق في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.

خرج ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 68 بعد فشله في الفوز بأي تدخل أو مبارزة، وفقد الكرة 15 مرة، وقدم 49 من أصل 52 تمريرة صحيحة.

قال أحد مشجعي ليفربول عبر منصة "إكس": "أليس من الرائع ألا نتظاهر بأن ترينت هو أفضل ظهير أيمن في العالم؟ سيعود إلى أستون فيلا بعد حوالي 18 شهرًا".

وأضاف آخر: "ليس لديك أي فكرة عن مدى الانتعاش والتحرر الذي أشعر به عندما لا أضطر إلى مشاهدته بعد الآن".

وعلق آخر مازحا: "ترينت يقدم أداءً مثيرًا للإعجاب مع أوساسونا الليلة، في كل مرة يتعرض فيها ترينت لمشكلة، سأكون هناك في الصف الأمامي".

