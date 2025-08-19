"الأول تاريخيا".. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن موسم 2024-2025 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتمكن فيها الفرعون المصري، من حصد الجائزة مسجلا رقما تاريخيا، كأول لاعب يحقق الجائزة ثلاث مرات، متفوقا على كلا من: "آلان شيرار، تيري هنري، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين" الذين حصدوا الجائزة في مناسبتين من قبل.

وكان صلاح حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بجانب جائزة أفضل صانع أهداف في الموسم أيضًا، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي، بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يجمع بين الثلاث جوائز، هداف الدوري الإنجليزي، أفضل صانع ألعاب أفضل لاعب في البطولة، في موسم واحد.

ويذكر أن صلاح نجح خلال الموسم الماضي 2024-2025، في التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 29 هدفا، بجانب أنه تمكن من تقديم 18 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في الموسم بالدوري الإنجليزي.

