تاريخي.. صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي 2024/25

كتب - محمد القرش:

حصد المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن موسم 2024/25، بحفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA.

وتفوق صلاح على منافسيه بالجائزة، مالك أليستر، ألسكندر إيزاك، برونو فيرنانديز، ديكلان رايس، وكول بالمر.

وساهم صلاح في 47 هدفا (سجل 29 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة) خلال 38 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها المصري الجائزة، ليصبح أول لاعب في التاريخ يفعل ذلك الأمر متفوقا على أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصدوا الجائزة مرتين ( آلان شيرار، تيري هنري، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين).

يُذكر أن مورجان روجرز لاعب أستون فيلا حصد جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي، بينما فاز جيمس ترافورد بجائزة أفضل لاعب في الشامبيونشيب مع بيرنلي قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.