القاهرة - مصراوي

شهدت محركات البحث على "جوجل" ازديادًا ملحوظًا من قِبل الجماهير السعودية والعربية العاشقة لكرة القدم، وذلك بعد انطلاق بث مجموعة قنوات "الثمانية" السعودية، ونقلها مباريات الدوري السعودي، وبطولة كأس السوبر السعودي.

ومع انطلاق مباريات بطولة كأس السوبر السعودي عند الثالثة عصر اليوم الثلاثاء زادت عمليات البحث عن تردد قنوات الثمانية وطريقة مشاهدة المباريات ، وجاء التردد على النحو التالي:

تردد قنوات الثمانية الفضائية

تردد نايل سات

التردد: 12360 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

تردد عرب سات

التردد: 11919.28 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

النظام: DVB-S2