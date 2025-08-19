مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة الثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

02:33 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فريق النصر السعودي (12) (1)
  • عرض 5 صورة
    فريق النصر السعودي (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    فريق النصر السعودي (9) (1)
  • عرض 5 صورة
    فريق النصر السعودي (3) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

شهدت محركات البحث على "جوجل" ازديادًا ملحوظًا من قِبل الجماهير السعودية والعربية العاشقة لكرة القدم، وذلك بعد انطلاق بث مجموعة قنوات "الثمانية" السعودية، ونقلها مباريات الدوري السعودي، وبطولة كأس السوبر السعودي.

ومع انطلاق مباريات بطولة كأس السوبر السعودي عند الثالثة عصر اليوم الثلاثاء زادت عمليات البحث عن تردد قنوات الثمانية وطريقة مشاهدة المباريات ، وجاء التردد على النحو التالي:

تردد قنوات الثمانية الفضائية

تردد نايل سات

التردد: 12360 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

تردد عرب سات

التردد: 11919.28 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

النظام: DVB-S2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قنوات ثمانية الرياضية تردد قناة الثمانية تردد قناة ثمانية السعودية قناة ثمانية مباشر قناة ثمانية الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان