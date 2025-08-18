رونالدو يثير الجدل في العراق بسبب "تفاعل انستجرام" (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

أشعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الساعات الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالممثلة والمؤثرة العراقية مريم غريبة.

ويستعد رونالدو حالياً مع فريقه النصر لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقرر إقامته يوم الثلاثاء في هونج كونج، غير أن نشاطه عبر "إنستجرام" خطف الأنظار.

وكشف الإعلامي العراقي حيدر النعيمي أن النجم البرتغالي قام بوضع إشارة إعجاب على حالة نشرتها مريم غريبة عبر حسابها، قبل أن يشارك صورة التفاعل، ما زاد من حدة الجدل خصوصاً أن رونالدو يُعد اللاعب الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وتملك مريم غريبة سجلاً متنوعاً بين المجالين الرياضي والفني، إذ درست التدريب الرياضي وعملت مدربة لياقة بدنية في الأردن، وتوجت بجائزة أفضل مدربة في مهرجان "لفنج" عام 2019، قبل أن تخوض تجربة التمثيل بمشاركتها في مسلسل "وطن" عام 2022 حيث جسدت دور ضابطة شرطة عراقية.