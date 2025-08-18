مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

رونالدو يثير الجدل في العراق بسبب "تفاعل انستجرام" (صورة)

02:31 م الإثنين 18 أغسطس 2025

كريستيانو رونالدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أشعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الساعات الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالممثلة والمؤثرة العراقية مريم غريبة.

ويستعد رونالدو حالياً مع فريقه النصر لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقرر إقامته يوم الثلاثاء في هونج كونج، غير أن نشاطه عبر "إنستجرام" خطف الأنظار.

وكشف الإعلامي العراقي حيدر النعيمي أن النجم البرتغالي قام بوضع إشارة إعجاب على حالة نشرتها مريم غريبة عبر حسابها، قبل أن يشارك صورة التفاعل، ما زاد من حدة الجدل خصوصاً أن رونالدو يُعد اللاعب الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وتملك مريم غريبة سجلاً متنوعاً بين المجالين الرياضي والفني، إذ درست التدريب الرياضي وعملت مدربة لياقة بدنية في الأردن، وتوجت بجائزة أفضل مدربة في مهرجان "لفنج" عام 2019، قبل أن تخوض تجربة التمثيل بمشاركتها في مسلسل "وطن" عام 2022 حيث جسدت دور ضابطة شرطة عراقية.

5d826c38-8b0a-4cda-80f3-45339f0e9890

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو العراق انستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ المركزي للمرة الرابعة
"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا