نادي أيرلندي يُخلِد ذكرى اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد

قرر نادي بوهيميان الأيرلندي تخليد ذكرى اللاعب الفلسطيني الدولي الراحل سليمان العبيد الذي قُتل خلال انتظاره المساعدات الغذائية، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة في بلاده.

ونشر النادي الأيرلندي عبر حسابه بمنصة إكس بيانًا مساء أمس السبت جاء كالتالي:"يرتدي فريقنا قمصانًا تدريبية تخليدًا لذكرى سليمان العبيد - (بيليه فلسطين) أسطورة كرة القدم الفلسطينية، سليمان، سجل أكثر من 100 هدف ومثل بلاده 24 مرة وفي 6 أغسطس، عن عمر ناهز 41 عامًا، قُتل على يد القوات الإسرائيلية في غزة أثناء انتظاره مساعدات غذائية. ترك خلفه زوجته وخمسة أطفال".

وكان نادي بوهيميان قد خسر أول أمس الجمعة بهدف نظيف على يد نظيره سيلغو روفرز خلال المباراة التي جمعتهما بكأس التحدي الكبير لأيرلندا.

ولم يقتصر الأمر على فريق الرجال لكرة القدم بل ارتدت لاعبات الفريق النسائي القمصان ذاتها في عمليات الإحماء التي تُخلِد ذكرى النجم الفلسطيني الراحل.

