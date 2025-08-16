تجارية.. نجم برشلونة ينتقد جائزة الكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، جائزة الكرة الذهبية، وطريقة اختيار الفائز بها.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات عبر "بي بي سي": "بالنظر إلى أدائنا طوال الموسم وبالنظر إلى الأداء الكروي الذي قدمناه لدينا لاعبون مرشحون بقوة للفوز بهذه الألقاب".

وأضاف: "ولا أعرف أيهما أهم: جائزة الأفضل من الفيفا التي لا بد أن أقول إنها أكثر عدالة أم جائزة الكرة الذهبية التي هي أكثر تجارية كما تعلمون".

واختتم حول استحقاقه للفوز بالكرة الذهبية سابقا: "أيهما (مبتسما)، لا أحد يفهم هذا الوضع إنه جزء من كرة القدم وشيء ما.. السياسة".