مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
18:00

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برايتون

1 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

تجارية.. نجم برشلونة ينتقد جائزة الكرة الذهبية

04:52 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    روبرت ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا
  • عرض 8 صورة
    البولندي روبرت ليفاندوفسكي (يمين) في صراع على الكرة مع اومير توبراك خلال مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني. 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
  • عرض 8 صورة
    المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل بالتسجيل في مرمى فريقه السابق بوروسيا دورتموند خلال لقاء الفريقين على ملعب الأخير في الدوري الألماني، دورتموند في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 20
  • عرض 8 صورة
    المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ وفرايبورغ ضمن بطولة المانيا في كرة القدم، في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
  • عرض 8 صورة
    مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد فرايبورغ في الدوري الالماني. 14 تشرين الاول/اكتوبر 2017
  • عرض 8 صورة
    روبرت ليفاندوفسكي
  • عرض 8 صورة
    المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل خلال مباراة منتخب بلاده ضد أرمينيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم 2018، في 5 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، جائزة الكرة الذهبية، وطريقة اختيار الفائز بها.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات عبر "بي بي سي": "بالنظر إلى أدائنا طوال الموسم وبالنظر إلى الأداء الكروي الذي قدمناه لدينا لاعبون مرشحون بقوة للفوز بهذه الألقاب".

وأضاف: "ولا أعرف أيهما أهم: جائزة الأفضل من الفيفا التي لا بد أن أقول إنها أكثر عدالة أم جائزة الكرة الذهبية التي هي أكثر تجارية كما تعلمون".

واختتم حول استحقاقه للفوز بالكرة الذهبية سابقا: "أيهما (مبتسما)، لا أحد يفهم هذا الوضع إنه جزء من كرة القدم وشيء ما.. السياسة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان