كتب - محمد الميموني:

استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون .

ويستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره وولفرهامبتون .

التشكيل المتوقع لفريق وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة وولفرهامبتون تشكيل مكون من

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – ناثان آكي – آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا – إيلكاي جوندوجان – تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينغ هالاند – ريان شرقي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30مساء على استاد " مولينيو".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، فيما أنهى وولفرهامبتون الموسم ذاته في المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة.