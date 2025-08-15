محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي اليوم

كتبت-هند عواد:

يقترب المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من معادلة رقم سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي السابقة، خلال مباراة الريدز وبورنموث، مساء اليوم، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد 105 أهداف في الدوري الإنجليزي على ملعبه "أنفيلد"، ويتبقى له هدف وحيد لمعادلة رقم أجويرو الذي سجل 106 أهداف (على ملعب الاتحاد).

وفي حالة تسجيل محمد صلاح أكثر من هدف في مباراة اليوم، سيصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على ملعبه، في الدوري الإنجليزي، بعد تييري هنري (114 هدفا على ملعب هايباري).

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 11 هدفا في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا في الفريق.

