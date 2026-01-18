"عقارات في لندن ومشاريع".. كم تبلغ ثروة أحمد حسام ميدو؟

نادراً ما يتحدث أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، عن ثروته الحقيقية التي جمعها على مدار سنوات من الاحتراف الكروي والعمل الإعلامي والاستثماري داخل مصر وخارجها.

وفي عام 2011، نشرت مجلة فوربس الأمريكية، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، تقريرًا عن أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، وقدّرت ثروة أحمد حسام ميدو حينها بنحو 60 مليون دولار.

لكن ميدو خرج لاحقًا لينفي صحة هذا الرقم، وذلك خلال حديثه مع شبكة CNN بالعربية، مؤكدًا أنه لا يعرف القيمة الدقيقة لثروته، خاصة أن الجزء الأكبر منها مستثمر في العقارات وليس أموالًا سائلة.

وفي عام 2017، كشف ميدو عن بعض تفاصيل استثماراته، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني على قناة الحياة مع الإعلامية راغدة شلهوب، حيث قال إنه لا يفضل الحديث كثيرًا عن هذه الأمور، موضحًا أن معظم ثروته مستثمرة في العقارات داخل مصر وخارجها.

وأشار ميدو إلى امتلاكه عقارات في لندن، من بينها منزل داخل العاصمة البريطانية وأخرى خارجها، إلى جانب عقارات داخل مصر، مؤكدًا أن الاستثمار العقاري أفضل من ترك الأموال في البنوك.

كما أوضح نجم الزمالك السابق أنه يمتلك عدة أنشطة استثمارية، حيث أسس شركته الخاصة منذ عام 2004، وتشمل شركة عقارات، وشركة استثمار رياضي، إلى جانب مشروعات أخرى مثل المطاعم.

ورغم تداول أرقام عديدة عن ثروته، فإن أحمد حسام ميدو لم يذكر رقمًا محددًا في أي مناسبة، مكتفيًا بالإشارة إلى استثماراته المتنوعة، ومنها شركات ومشروعات مثل United Edge ومشروع The Maker.