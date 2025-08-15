شرقي وفيرتز.. أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الجدد قبل بداية الموسم

كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، انضمام عددا من اللاعبين البارزين إلى الأندية الكبرى.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بنيامين سيسكو قادما من لايبزيج بقيمة 74 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء فلوريان فيرتز في مقدمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي بقيمة 116 مليون جنيه إسترليني.

فلوريان فيرتز

حطم ليفربول الرقم القياسي للانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعاقد مع فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن بقيمة 116 مليون جنيه إسترليني.

وكان فيرتز عنصرا أساسيا في فوز ليفركوزن التاريخي باللقب الخالي من الهزائم في عام 2024، وتبع ذلك بتسجيله 16 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، والذي شهد اختياره كأفضل لاعب في ألمانيا.

ويتميز فيرتز بالإبداع والحركة والمهارة، حيث أظهر ذلك في مباراة درع المجتمع الأسبوع الماضي، عندما مرر الكرة مرتين إلى هوجو إيكيتيكي ليصنع هدف ليفربول الافتتاحي ضد كريستال بالاس.

فيكتور جيوكيريس

يواجه الدولي السويدي ضغطًا كبيرًا لإثبات نفسه مع أرسنال، بعد انضمامه للجانرز الذي بحث كثيرا عن ضالته في مركز المهاجم الصريح ولم يجد حتى الآن.

وخاض جيوكيريس رحلة غير عادية نحو القمة عبر برايتون (حيث لم يشارك مطلقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز)، وسانت باولي، وسوانزي، وكوفنتري، وأخيرًا سبورتينج لشبونة، حيث سجل 97 هدفًا في 102 مباراة.

وتساءل الكثير عن سبب تأخره في التألق مع ربط أهدافه الكثيفة بضعف الدوري البرتغالي، لكن الجميع شاهد عدد الأهداف التي سجلها في البرتغال، وثلاثيته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي، مما يدل على أنه مهاجم موهوب، وقد يُحدث هذا فرقاً كبيراً لأرسنال هذا الموسم.

بنيامين سيسكو

في حين كان مثله الأعلى زلاتان إبراهيموفيتش عندما انضم إلى يونايتد، يأمل سيسكو في سن الـ22 أن يستمتع بأفضل سنوات مسيرته في أولد ترافورد.

وحل سيسكو محل إيرلينج هالاند في ريد بول سالزبورج، حيث يتمتع الثنائي بطول وسرعة متقاربين، وصرح أموريم: "هذه هي الصفات التي كنا نحتاجها".

ويُشير سجلّ السلوفيني مع لايبزيج، الذي بلغ 39 هدفًا في 87 مباراة، إلى أنه سيُشكل نقلة نوعية في مستوى راسموس هويلاند.

ريان شرقي

تعاقد مانشستر سيتي مع الدولي الفرنسي في سن الـ21 عاما، قبل أن يعترف برغبته في الفوز بالكرة الذهبية.

وتمكن مشجعو السيتي من رؤية ريان يتألق مع السيتي في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يغادر جاك جريليش على سبيل الإعارة.

وسريعا ما دخل شرقي قلوب مشجعي السيتي، بسبب موهبته وحركاته السريعة وسحب اللاعبين للخلف التي تعد جزءا من موهبته.

وسجل الفرنسي 13 هدفًا مع ليون الموسم الماضي، بالإضافة إلى 21 تمريرة حاسمة، كما شاهده مشجعو مانشستر سيتي يُسجل في مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد.