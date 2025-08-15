رئيس فيفا يهنئ هاني أبو ريدة بهذه المناسبة

كتبت-هند عواد:

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع "فيسبوك"، رسالة إنفانتينو، الذي قال: "كل عام وأنت بخير عزيزي الرئيس."

وأضاف: "مع تقديمي أطيب الأمنيات في يومك المميز، وآمالي باحتفالك مع عائلتك وأحبائك، أود أيضا أن أنتهز الفرصة للتعبير عن امتناني العميق لالتزامكم الراسخ، ودعمكم الكبير لمجلس الاتحاد الدولي، لتوحيد العالم عبر كرة القدم."

واختتم إنفانتينو: "في عام كأس العالم للأندية، البطولة الجديدة التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، أتمنى لك دوام الصحة والسعادة والنجاح".

