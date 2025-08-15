كتبت-هند عواد:

امتد تأثير البرتغالي كريستيانور رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى ما هو أبعد من كرة القدم، إذ يسعى الكثير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم لتسجيل الأهدف والاحتفال على طريقته الشهيرة "سيوو".

لكن لم تنجح الأمور كما هو مخطط لها بالنسبة لأحد لاعبي كرة القدم الجامعية ، إذ كان ديمير بلانكومسي، مستقبل فريق جامعة ممفيس، مسيطراً على إحدى المباريات، حتى سجل هدفا من مسافة 69 ياردة ضد فريق رود رانرز التابع لجامعة تكساس في سان أنطونيو، وقرر الاحتفال على طريقة رونالدو، ولكنه هبط بعد أن قفز من أجل "سيووو" وانحنت ركبته إلى الخلف.

وبعد ذلك شوهد بلانكومسي وهو يرقد على الهامش مصابا، وعاد اللاعب لفترة وجيزة فقط في الشوط الثاني لكنه لم يسجل وخسر فريقه المباراة.

إصابة نوير أثناء الاحتفال

تعد إصابة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، الأحدث، إذ أنه أثناء احتفاله بفوز فريقه على ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وتحول بايرن ميونيخ من الفرح إلى القلق في الدقائق الأخيرة، عندما تعرض نوير - الذي كان تصدى بشكل حاسم في وقت سابق من المباراة - للإصابة.

وكان نوير يركض احتفالا بهدف زميله جمال موسيالا، قبل أن يتعرض للإصابة في السابق، أثناء الاحتفال، لكنه استكمل المباراة التي انتهت بفوز البايرن بنتيجة 3-0.

إصابة غريبة لبطل الدوري الاسكتلندي

غاب ليام هندرسون مدافع فالكيرك، عن حفل التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز الذي فاز به الفريق بدون أي خسارة، بسبب إصابة غريبة، تعرض لها أثناء الاحتفال.

وشارك اللاعب الجماهير بالغناء والرقص بعد فوز فريقه على كوين أوف ذا ساوث، ما تسبب في تفاقم إصابة سابقة في ساقه.

وعبر المدرب جون ماكجلين عن استيائه قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "إذا لم يكن ذلك الرجل الأحمق يقفز صعودًا وهبوطًا في دومفريز، لكان الأمر مفيدًا. إنه يتمتع بشخصية عظيمة، لكن القفز من القدم اليسرى إلى اليمنى أضر بعضلاته".

لاعب لاتسيو يسجل ويخرج للإصابة

في عام 2015، سجل أنطونيو كاندريفا لاعب لاتسيو هدف الفوز لفريقه أمام باليرمو في الدقيقة 78، لكنه ارتكب خطأ بعد ذلك بالذهاب للاحتفال مع الجماهير وانزلق في الطريق.

واضطر كاندريفا للخروج من الملعب نتيجةً لذلك، ولكن بعد المباراة، قال ستيفانو بيولي، مدرب لاتسيو السابق، مازحًا: "لحسن الحظ، لا يبدو أن الإصابة خطيرة. أفضل أن تكون جميع الإصابات مصحوبة بهدف الفوز".