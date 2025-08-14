مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

42 36
20:00

السنغال

كرة اليد

مصر -19

29 31
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 28 - 30 إسبانيا .. كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

07:39 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
  • عرض 23 صورة
    مصر وإسبانيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يلاقي منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما نظيره منتخب إسبانيا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، التي تستضيفها مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وكان منتخب مصر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على "كوريا، اليابان والبحرين"، بالإضافة إلى التعادل مع كلا من التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي من البطولة.

أحداث مباراة منتخب مصر وإسبانيا لكرة اليد تحت 19 عاما:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: 1-1

الدقيقة 6: 2-2

الدقيقة 8: 3-3

الدقيقة 9: تقديم إسبانيا 4-3

الدقيقة 11: تقدم إسبانيا 5-3

الدقيقة 12: تقدم إسبانيا 6-3

الدقيقة 13: تقدم إسبانيا 7-5

الدقيقة 14: 7-6 لصالح إسبانيا

الدقيقة 15: 7-7.

الدقيقة 16: تقدم منتخب مصر 8-7

الدقيقة 17: تقدم منتخب مصر 9-7

الدقيقة 19: منتخب مصر يتقدم 10-8

الدقيقة 20: تقدم منتخب مصر للشباب 11-8

الدقيقة 21: منتخب إسبانيا يقلص الفارق إلى هدف واحد 11-10 لمنتخب مصر

الدقيقة 22: تقدم منتخب مصر 12-10

الدقيقة 24: 13-11 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 26: تقديم منتخب مصر 13-12

الدقيقة 28: منتخب مصر يتقدم على إسبانيا 14-12

الدقيقة 29: تقدم مصر 15-13

الدقيقة 30: نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 15-13

الدقيقة 31: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 36: تقدم منتخب مصر 17-15

الدقيقة 38: تقدم مصر 18-16

الدقيقة 41: تقدم منتخب مصر 20-17

الدقيقة 43: 21-19 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 45: 22-19 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 49: تقديم منتخب مصر 25-23

الدقيقة 52: التعادل يسيطر على نتيجة المباراة 25 -25

الدقيقة 54: تقدم إسبانيا 28-26

الدقيقة 55: تقدم إسبانيا 28-27

الدقيقة 57: تقدم إسباني 30-28

الدقيقة 59: تقدم المنتخب الإسباني 30-29

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم للشباب كأس العالم تحت 19 عاما مصر وإسبانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة