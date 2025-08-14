حساب تشيلسي يسخر من فوز باريس سان جيرمان على تشيلسي في السوبر الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

سخر الحساب الرسمي لفريق تشيلسي الإنجليزي، من تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح.

ونشر الحساب الرسمي لفريق تشيلسي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة للاعبي الفريق، خلال الاحتفال بالفوز بلقب كأس العالم للأندية 2025 على حساب باريس سان جيرمان.

وكتب تشيلسي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X": "في مثل هذا اليوم قبل شهر بالضبط، تغلب تشيلسي على باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية".

وكان تشيلسي، نجح في حصد لقب كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

والجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، كان قد تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

