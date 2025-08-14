يضاهي نجوم.. راتب ضخم لحارس ميسي الشخصي

كتبت-هند عواد:

أثار ياسين تشيوكو حارس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن راتبه الشخصي، الذي يضاهي راتب نجوم كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن راتب ياسين هو الأعلى بالنسبة للموظفين في نادي إنتر ميامي، خارج الملعب، بخلاف المكافآت الإضافية.

وأضافت، أن ياسين يتقاضى راتبا سنويا قدره 3 ملايين دولار، إضافة إلى بند آخر في عقده يضمن له نصف مليون دولار، في حالة نجاحه في أداء واجباته طوال الموسم.

