مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

يضاهي نجوم.. راتب ضخم لحارس ميسي الشخصي

09:00 ص الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة
  • عرض 11 صورة
    حارس ميسي والمصارع الشهير
  • عرض 11 صورة
    ميسي مع حارسه الشخصي
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ميسي
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي مع أحد المشجعين
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 11 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    الحارس إدجار بديعة مع ميسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثار ياسين تشيوكو حارس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن راتبه الشخصي، الذي يضاهي راتب نجوم كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن راتب ياسين هو الأعلى بالنسبة للموظفين في نادي إنتر ميامي، خارج الملعب، بخلاف المكافآت الإضافية.

وأضافت، أن ياسين يتقاضى راتبا سنويا قدره 3 ملايين دولار، إضافة إلى بند آخر في عقده يضمن له نصف مليون دولار، في حالة نجاحه في أداء واجباته طوال الموسم.

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حارس ميسي حارس ميسي الشخصي ياسين تشيوكو راتب حارس ميسي الشخصي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان