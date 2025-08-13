مباريات الأمس
يضم مصطفى أشرف.. القصة الكاملة لشطب نادي فيتيس الهولندي

09:36 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد الساحة الكروية في هولندا واحدة من أكبر أزماتها في السنوات الأخيرة، بعد أن تم استبعاد نادي فيتيس أرنهيم من دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي.

القرار المفاجئ تسبب في حالة من الجدل، خاصة أن الفريق يضم اللاعب المصري مصطفى أشرف، الذي انضم للنادي مطلع الصيف الجاري.

القصة الكاملة لشطب نادي فيتيس الهولندي

البداية كانت برفض المحكمة المدنية الاستئناف المقدم من نادي فيتيس ضد قرار الاتحاد الهولندي بسحب الترخيص الاحترافي للنادي، وهو ما يعني توقف مشاركته في أي من البطولات المحلية للموسم المقبل.

يأتي هذا بعد تحقيق مشترك أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي وصحيفة "الجارديان" البريطانية في عام 2023، وكشف عن تلقي النادي ما لا يقل عن 117 مليون يورو من خلال شبكة من الشركات الخارجية المرتبطة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي.

تعليق نادي فيتيس الهولندي بعد هذا القرار

أصدر نادي فيتيس بياناً رسمياً أعرب فيه عن "خيبة أمل عميقة وحزن كبير" تجاه الحكم، مؤكدًا أن مستقبل النادي لا يزال مجهولًا في هذه المرحلة الحرجة.

من جهة أخرى، أفاد الموقع الرسمي للنادي أن اجتماعاً مرتقباً سيُعقد مع لاعبي الفريق الأول لمناقشة حقوقهم التعاقدية، وسط توقعات قوية بأن يتم منح اللاعبين الاستغناءات الخاصة بهم، لتمكينهم من الانتقال إلى أندية أخرى بعد سحب رخصة النادي.

وتتجه الأنظار الآن إلى مصير مصطفى أشرف، الذي انضم إلى فيتيس في بداية فترة الانتقالات الصيفية، حيث يجد نفسه في موقف غامض قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، ما قد يفتح الباب أمام عودته السريعة إلى أحد الأندية في ألمانيا أو بحثه عن فرصة جديدة في دوريات أخرى.

