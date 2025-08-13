كتبت-هند عواد:

روج الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للموسم الجديد من المسابقة 2025-2026، باستخدام "رسم كاريكاتيري" يظهر فيه ممثلان مصريان.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي صورة تضم كلًا من مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي، وريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي، ومورجان جيبس-وايت لاعب نوتنجهام فورست.

وظهر في الصورة بطلا مسلسل "اللعبة" وسيم وماظو، هشام ماجد بقميص أرسنال، وشيكو بقميص مانشستر يونايتد، وعلّق حساب الدوري الإنجليزي: "اللعبة هتبدأ".

وينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 يوم 15 أغسطس الجاري، وذلك بمواجهة ليفربول وبورنموث.

