"على حسابنا".. خطوة مفاجئة من رئيس نادي فياريال على مواجهة برشلونة في أمريكا

04:11 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    برشلونة ضد فياريال
    لاعبو فياريال يحتفلون بأحد الأهداف
    فياريال
    فياريال صامويل شاكويزي
    هيثم حسن لاعب فياريال السابق
فاجأ رئيس نادي فياريال الإسباني جماهير ناديه بإعلانه تحمل تكاليف سفر مشجعي فريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مواجهتهم أمام نظيرهم برشلونة في الدوري.

الاتحاد الإسباني أعلن عبر بيان رسمي صادر مساء يوم أمس الإثنين، موافقته على الطلب الذي تقدم به ناديي برشلونة وفياريال لإقامة مباراتهما في الموسم المقبل من الدوري بالولايات المتحدة الأمريكية في خطوة تسويقية.

وقال فيرناندو رويج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء إن كل مشجع لناديه يرغب في السفر إلى ولاية ميامي الأمريكية لحضور المباراة سيتمكن من ذلك مجانًا دون عدد محطط لطلبات المشجعين، مضيفًا:"المشجعون سيتمكنون من السفر مجانا السفر والتذاكر وهذه فرصة مذهلة بالنسبة لنا لخوض هذه المباراة".

وأتم رئيس نادي فياريال تصريحات"إذا تمت الموافقة على خوض المباراة في أمريكا فسنكون أول فريق في التاريخ يلعب مباراة رسمية مهمة بهذا الحجم خارج البلاد".

وكان نادي فياريال قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الخامس برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكك بلباو صاحب المركز الرابع، فيما توّج برشلونة باللقب برصيد 88 نقطة.

برشلونة ضد فياريال فياريال برشلونة الدوري الإسباني
