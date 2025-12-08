إعلان

منتخب المغرب يتقدم بهدف ضد السعودية في الشوط الأول في قمة كأس العرب

كتب : مصراوي

07:48 م 08/12/2025

ملخص الشوط الأول لمباراة السعودية والمغرب في كأس ا

انتهى الشوط الأول لمباراة منتخب السعودية ومنتخب المغرب الثاني المقامة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بتقدم...

انطلقت المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص الشوط الأول لمباراة السعودية والمغرب في كأس العرب2025

ودخل منتخب المغرب بتشكيل مكون من، مهدي بنعيد (حارس مرمى)، أنس باش وسفيان بوفتيني ومحمد بولكسوت ومروان سعدان وحمزة الموساوي في خط الدفاع وربيع حريمات وأمين زحزوح ووليد الكرتي وفي خط الهجوم كريم بركاوي وطارق تيسودالي.

أما منتخب السعودية دخل بتشكيل جاء فيه، عبد الرحمن الصانبي ومدافعين؛ علي مجرشي ومحمد سليمان وعبد الإله العمري ووليد الأحمد ونواف بوشل وفي خط الوسط مراد الهوساوي ومصعب الجوير وعبد الرحمن العبود ومهاجمين صالح الشهري وصالح أبو الشامات.

أحرز منتخب المغرب الثاني، هدفا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب كريم البركاوي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب بهدف دون رد.

