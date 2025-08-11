مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة بكأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11:29 م الإثنين 11 أغسطس 2025

منتخب مصر لكرة اليد يتعادل مع التشيك

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين لمواجهة نظيره الدنماركي ضمن منافسات كأس العالم للأندية للناشئين.

موعد مباراة مصر والدنمارك بكأس العالم للناشئين

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء يوم غد الثلاثاء على الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر للناشئين جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة ومن ثمّ تأهل إلى منافسات الدور الرئيسي.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تعادل في وقت سابق من اليوم الإثنين مع نظيره التشيكي بنتيجة 35ـ 35.

وتستضيف دولة مصر منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس.

منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم للناشئين
