لاعب بايرن ميونخ يقترب من مزاملة رونالدو في النصر

كتب - محمد القرش:

اقترب كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونخ من الانتقال إلى النصر السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن صفقة انتقال كومان إلى النصر على وشك الاكتمال، وسيتم الانتهاء من التفاصيل النهائية اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي سيدفع حوالي 30 مليون يورو، شاملةً المكافآت، إلى ميونخ كرسوم انتقال، حيث يسعى بايرن ميونخ جاهدًا لإتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة بيلد، سيتقاضى كومان ما بين 20 و25 مليون يورو صافي سنويًا في السعودية، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي في بايرن، والذي يُقال إنه يبلغ حوالي 17 مليون يورو إجماليًا.

وهذا يمنح أبطال ألمانيا المزيد من الوقت لإيجاد بديل للفرنسي، ويوفر المال من أجل التعاقد مع نيك فولتمايد نجم شتوتجارت.