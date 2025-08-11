مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

جميع المباريات

إعلان

لاعب بايرن ميونخ يقترب من مزاملة رونالدو في النصر

12:21 م الإثنين 11 أغسطس 2025

بايرن ميونخ ضد بنفيكا (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

اقترب كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونخ من الانتقال إلى النصر السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن صفقة انتقال كومان إلى النصر على وشك الاكتمال، وسيتم الانتهاء من التفاصيل النهائية اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي سيدفع حوالي 30 مليون يورو، شاملةً المكافآت، إلى ميونخ كرسوم انتقال، حيث يسعى بايرن ميونخ جاهدًا لإتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة بيلد، سيتقاضى كومان ما بين 20 و25 مليون يورو صافي سنويًا في السعودية، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي في بايرن، والذي يُقال إنه يبلغ حوالي 17 مليون يورو إجماليًا.

وهذا يمنح أبطال ألمانيا المزيد من الوقت لإيجاد بديل للفرنسي، ويوفر المال من أجل التعاقد مع نيك فولتمايد نجم شتوتجارت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كومان رونالدو بايرن ميونخ النصر السعودي كينجسلي كومان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن