نجم الزمالك يحذر منتخب مصر من هؤلاء اللاعبين في كوت ديفوار

أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، ثقته في قدرة منتخب مصر على تجاوز عقبة كوت ديفوار وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشدد عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية على أهمية حسم المباراة في وقتها الأصلي، مشيراً إلى أن الوصول للأشواط الإضافية لا يكون في صالح الفراعنة، خاصة في ظل التفوق البدني لمنتخب كوت ديفوار، وتأثر لاعبي مصر بمجهود مباراة بنين السابقة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن منتخب كوت ديفوار يضم عناصر مميزة في خطي الوسط والهجوم، ما يفرض على الجهاز الفني لمنتخب مصر التعامل بحذر شديد، مع ضرورة الاستفادة القصوى من قدرات محمد صلاح وعمر مرموش في الجانب الهجومي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدفع بمصطفى محمد منذ بداية اللقاء سيكون خطوة مهمة، لما يمثله من ضغط متواصل على دفاعات الأفيال، وقدرته على إرباك الخصم داخل منطقة الجزاء.

كما أشاد بأحمد فتوح خاصة وأنه لاعب ذكي ويمتلك حلولاً متعددة، وسيكون عنصر مؤثر في مواجهة كوت ديفوار، سواء على المستوى الدفاعي أو في دعم الهجوم.