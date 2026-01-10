مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك يحذر منتخب مصر من هؤلاء اللاعبين في كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

12:42 ص 10/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، ثقته في قدرة منتخب مصر على تجاوز عقبة كوت ديفوار وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشدد عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية على أهمية حسم المباراة في وقتها الأصلي، مشيراً إلى أن الوصول للأشواط الإضافية لا يكون في صالح الفراعنة، خاصة في ظل التفوق البدني لمنتخب كوت ديفوار، وتأثر لاعبي مصر بمجهود مباراة بنين السابقة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن منتخب كوت ديفوار يضم عناصر مميزة في خطي الوسط والهجوم، ما يفرض على الجهاز الفني لمنتخب مصر التعامل بحذر شديد، مع ضرورة الاستفادة القصوى من قدرات محمد صلاح وعمر مرموش في الجانب الهجومي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدفع بمصطفى محمد منذ بداية اللقاء سيكون خطوة مهمة، لما يمثله من ضغط متواصل على دفاعات الأفيال، وقدرته على إرباك الخصم داخل منطقة الجزاء.

كما أشاد بأحمد فتوح خاصة وأنه لاعب ذكي ويمتلك حلولاً متعددة، وسيكون عنصر مؤثر في مواجهة كوت ديفوار، سواء على المستوى الدفاعي أو في دعم الهجوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار أحمد فتوح مصطفى محمد عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
حوادث وقضايا

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان