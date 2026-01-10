إيبوي: مواجهة منتخب مصر صعبة وحسام حسن يمنح لاعبيه قوة إضافية

أبدى إيمانويل إيبوي نجم منتخب كوت ديفوار السابق، إعجابه الكبير بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

أكد إيبوي في تصريحات تلفزيونية أنه سبق له مواجهة المنتخب المصري ويدرك جيداً صعوبة اللعب أمام الفراعنة، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى صافرة النهاية.

وأوضح نجم كوت ديفوار السابق أنه يتذكر العديد من المواجهات القوية أمام مصر، معتبراً أن امتلاك الفراعنة لعناصر قادرة على صناعة الفارق، إلى جانب وجود مدير فني بحجم وحماس حسام حسن، يمنح المنتخب المصري قوة إضافية.

وأشاد إيبوي بشخصية حسام حسن على الخطوط الجانبية، قائلاً إنه يحبه كثيراً ويشجعه، ويراه إضافة حقيقية للمنتخب المصري، خاصة كونه مدرب وطني، يتميز بطاقة كبيرة وحماس يجعله يبدو وكأنه يرغب في النزول إلى أرض الملعب بنفسه لتغيير مجريات المباراة.

واختتم إيبوي تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة مصر وكوت ديفوار ستكون ممتعة ومثيرة من الناحية الفنية، متوقعاً مباراة قوية تليق بقيمة المنتخبين في الكرة الأفريقية

موعد مباراة كوت ديفوار ومنتخب مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كوت ديفوار مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، والتي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 18 يناير الجاري