"إبادة لايف".. هجوم ناري من أبو تريكة على الاتحادين الأوروبي والدولي تجاه ما يحدث في غزة

03:21 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

وجه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هجوما قويا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، بسبب ما يتعرض له الرياضيون الفلسطينيون في غزة من إبادات جماعية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو تريكة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "تم استشهاد 760 رياضي فلسطيني، خلال الفترة الماضية نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 420 لاعب كرة قدم، نحن نشاهد إبادة "لايف"".

وأضاف: "الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي، أوقفوا روسيا من قبل بسبب الحرب، متى نرى رد فعل من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي، تجاه الفرق الرياضية الإسرائيلية مثلما حدث مع روسيا".

وتابع: "الأن الأمور ترتبط كلها ببعض، لا أحد يتحدث معي ويقول لا علاقة للأمور السياسية بالرياضية، لا بد من سحب ملف تنظيم كأس العالم المقبل من أمريكا، فهو مساهم مع الكيان الصهيوني".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "أتمنى أن أرى رد فعل قوي من الاتحاد الدولي، تجاه ما يحدث في غزة من الإبادات الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن أرضه ضد الاحتلال الإسرائيلي".

ويذكر أن الملاعب العربية وبشكل خاص الكرة الفلسطينية، تلقت صدمة كبيرة يوم الأربعاء الماضي، بعد استشهاد سليمان العبيد "بليه فلسطين"، إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في جنوب غزة.

محمد أبو تريكة النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي سليمان العبيد
