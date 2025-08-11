كتب - يوسف محمد:

ظهر النجم التونسي علي معلول أمس الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، للمرة الأولى بشكل رسمي مع فريق الصفاقسي التونسي، بعد عودته إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك معلول بشكل أساسي، في مباراة الصفاقسي أمام الترجي الجرجيسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري التونسي وانتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وحمل معلول شارة قيادة فريق الصفاقسي التونسي أمام الترجي الجرجيسي أمس، بالإضافة إلى أنه ارتدى القميص رقم 10 والذي كان يرتديه مع الفريق قبل الرحيل إلى الأهلي في عام 2016.

وانضم علي معلول إلى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي، ليعود إلى الفريق التونسي بعد 9 سنوات داخل جدران المارد الأحمر.

وكان معلول بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة فريق الصفاقسي، إذا لعب في الفريق الأول لمدة 8 سنوات، خلال الفترة من 2008 حتى 2016، قبل الانتقال إلى النادي الأهلي.

