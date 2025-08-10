بكلمات مؤثرة.. نونيز يودع جماهير ليفربول

ودع داروين نونيز جماهير ليفربول، بعد انتقاله إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي بيان رسمي نشره اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب: "شكرًا لكم، ليفربول، بعد ثلاث سنوات، حان وقت الوداع".

وأضاف: "سأحمل معي ذكريات لا تُحصى ستبقون معي إلى الأبد، أغادر بقلب ممتلئ بالامتنان، بفضل حب جماهير لم تخذلني أبدًا وكانت دائمًا سندًا لي، في أوقات الفرح وأوقات الصعاب".

وأتم: "ليفربول سيظل دائمًا جزءًا مني ومن هويتي، سأفتقدكم أكثر مما تستطيع الكلمات أن تصف، إلى جميع العاملين وزملائي في الفريق، شكرا لكم، وأتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل، لن تسيروا وحدكم أبدا".