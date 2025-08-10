مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

جميع المباريات

إعلان

بكلمات مؤثرة.. نونيز يودع جماهير ليفربول

10:23 م الأحد 10 أغسطس 2025

نونيز يحتفل على طريقة جوتا (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ودع داروين نونيز جماهير ليفربول، بعد انتقاله إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي بيان رسمي نشره اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب: "شكرًا لكم، ليفربول، بعد ثلاث سنوات، حان وقت الوداع".

وأضاف: "سأحمل معي ذكريات لا تُحصى ستبقون معي إلى الأبد، أغادر بقلب ممتلئ بالامتنان، بفضل حب جماهير لم تخذلني أبدًا وكانت دائمًا سندًا لي، في أوقات الفرح وأوقات الصعاب".

وأتم: "ليفربول سيظل دائمًا جزءًا مني ومن هويتي، سأفتقدكم أكثر مما تستطيع الكلمات أن تصف، إلى جميع العاملين وزملائي في الفريق، شكرا لكم، وأتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل، لن تسيروا وحدكم أبدا".

نونيز يودع جماهير ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

داروين نونيز نونيز الهلال ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟