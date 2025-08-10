مباريات الأمس
كريستال بالاس بطلا لبطولة الدرع الخيرية على حساب ليفربول

04:47 م الأحد 10 أغسطس 2025
زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة كريستال بالاس ونظيره ليفربول في نهائي الدرع الخيرية.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا.

القناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس

وسبق والتقى الفريقان في 63 مواجهة رسمية، فاز ليفربول في 35 مباراة، مقابل 15 انتصاراً لكريستال بالاس، فيما انتهت 13 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو ليفربول خلال هذه المواجهات 127 هدفاً في شباك منافسه، بينما أحرز كريستال بالاس 60 هدفاً.

وفي حال تتويج ليفربول باللقب، سيعادل محمد صلاح مواطنه محمد النني، الذي حقق لقبين للبطولة، رفقة آرسنال، عامي 2017 و2020.

ملخص مباراة كريستال بالاس وليفربول:

وقص ليفربول شريط التسجيل سريعًا بعد مرور 4 دقائق عن طريق الصفقة الصيفية الجديدة هوجو إيكيتيكي.

فيليب ماتيتا يسجل هدف تعادل كريستال من علامة الجزاء في الدقيقة 17

فريمبونج يسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 21

مشاركة ويل هيوز بدلا من كامادا في الدقيقة 29

حكم المباراة يشهر بطاقة صفراء لإبراهيما كوناتي في الدقيقة 43

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف

بداية الشوط الثاني

مشاركة واتارا إيندو ومالك أليستر بدلا من إيكيتيكي وجونز

إسماعيلا سار يسجل هدف التعادل لكريستال بالاس

بطاقة صفرا لمحمد صلاح في الدقيقة 87

4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي، واللجوء لركلات الترجيح:

محمد صلاح يهدر ركلة الترجيح الأولى لليفربول

ماتيتا يسجل ركلة الترجيح الأولى لكريستال بالاس

ماك أليستر يهدر ركلة الترجيح الثانية لليفربول

إيزي يهدر ركلة الترجيح الثانية لكريستال بالاس

جاكبو يسجل ركلة الترجيح الثالثة لليفربول

إسماعيلا سار يسجل ركلة الترجيح الثالثة لكريستال بالاس

هارفي إيليوت يهدر ركلة الترجيح الرابعة لليفربول

سوسا يهدر ركلة الترجيح الرابعة لكريستال بالاس

سوبوسلاي يسجل ركلة الترجيح الخامسة لليفربول

ديفيني يسجل الركلة الخامسة لكريستال

فوز كريستال ببطولة الدرع الخيرية بركلات الترجيح 3-2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

