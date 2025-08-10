الموعد والقناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول



يستعد فريق كريستال بالاس لمواجهة نظيره ليفربول عند الخامسة عصر اليوم الأحد في نهائي كأس الدرع الخيرية.

القناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس

وسبق والتقى الفريقان في 63 مواجهة رسمية، فاز ليفربول في 35 مباراة، مقابل 15 انتصاراً لكريستال بالاس، فيما انتهت 13 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو ليفربول خلال هذه المواجهات 127 هدفاً في شباك منافسه، بينما أحرز كريستال بالاس 60 هدفاً.

وفي حال تتويج ليفربول باللقب، سيعادل محمد صلاح مواطنه محمد النني، الذي حقق لقبين للبطولة، رفقة آرسنال، عامي 2017 و2020.

