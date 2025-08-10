مباريات الأمس
الدرع الخيرية

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

الموعد والقناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

02:55 م الأحد 10 أغسطس 2025
يستعد فريق كريستال بالاس لمواجهة نظيره ليفربول عند الخامسة عصر اليوم الأحد في نهائي كأس الدرع الخيرية.

القناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس

وسبق والتقى الفريقان في 63 مواجهة رسمية، فاز ليفربول في 35 مباراة، مقابل 15 انتصاراً لكريستال بالاس، فيما انتهت 13 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو ليفربول خلال هذه المواجهات 127 هدفاً في شباك منافسه، بينما أحرز كريستال بالاس 60 هدفاً.

وفي حال تتويج ليفربول باللقب، سيعادل محمد صلاح مواطنه محمد النني، الذي حقق لقبين للبطولة، رفقة آرسنال، عامي 2017 و2020.

موعد مباراة ليفربول ليفربول ضد كريستال بالاس القناة الناقلة لمباراة ليفربول الدرع الخيرية ليفربول كريستال بالاس
