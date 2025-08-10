مباريات الأمس
النصر السعودي يعلن التعاقد مع لاعب برشلونة

05:42 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي النصر السعودي منذ قليل تعاقده مع اللاعب إينيجو مارتينيز، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق برشلونة الإسباني.

وانضم اللاعب إلى النصر بعقد لمدة موسم واحد فقط، مما يعني أن تعاقده مع الفريق السعودي سينتهي في يونيو من العام المقبل 2026.

وأكد النصر في بيان رسمي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، لينهي الجدل حول قيمة الصفقة، بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، أن الفريق السعودي حصل على خدمات اللاعب بعد دفع مبلغ خاص بالشرط الجزائي.

ونشر الحساب الرسمي للنصر السعودي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو للاعب وكتب عليه: "ضيف خاص على متن الرحلة، أهلا بالمقاتل".

وشارك مارتينيز خلال الموسم الماضي رفقة فريق برشلونة، في 46 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

إينيجو مارتينيز النصر السعودي برشلونة الإسباني النصر يتعاقد مع مدافع برشلونة السابق الدوري السعودي للمحترفين
