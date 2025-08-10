النصر السعودي يعلن التعاقد مع لاعب برشلونة

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي النصر السعودي منذ قليل تعاقده مع اللاعب إينيجو مارتينيز، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق برشلونة الإسباني.

وانضم اللاعب إلى النصر بعقد لمدة موسم واحد فقط، مما يعني أن تعاقده مع الفريق السعودي سينتهي في يونيو من العام المقبل 2026.

وأكد النصر في بيان رسمي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، لينهي الجدل حول قيمة الصفقة، بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، أن الفريق السعودي حصل على خدمات اللاعب بعد دفع مبلغ خاص بالشرط الجزائي.

ونشر الحساب الرسمي للنصر السعودي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو للاعب وكتب عليه: "ضيف خاص على متن الرحلة، أهلا بالمقاتل".

وشارك مارتينيز خلال الموسم الماضي رفقة فريق برشلونة، في 46 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل اعتراض حسام حسن على حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)

هل يعوض زيزو ومرعي ثنائية معلول وعبدالمنعم مع الأهلي؟