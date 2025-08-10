غير سليمان العبيد.. كرة القدم الفلسطينية تفقد 325 شهيدا

ودعت كرة القدم الفلسطينية أمس السبت، اثنين من أبنائها، بعد ارتقاء لاعب نادي خدمات النصيرات معاذ علاء الحواجري أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، واستشهاد لاعب اتحاد دير البلح، نصر الله المقاطعة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ويُعد المقاطعة من اللاعبين البارزين في الملاعب الغزية، حيث لعب لجمعية الصلاح وعدد من الأندية الأخرى. فيما عُرف الحواجري بعطائه داخل صفوف خدمات النصيرات وحضوره المميز على المستطيل الأخضر. وبرحيلهما، تفقد الرياضة الفلسطينية اسمين لطالما شكّلا جزءاً من نسيجها الإنساني والرياضي.

ومع هذه الخسارة، ارتفع عدد شهداء كرة القدم الفلسطينية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 325 شهيداً، يشملون لاعبين، مدربين، إداريين، حكّاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية.

وجاء ذلك بعد استشهاد سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية والملقب بـ "بيليه" إثر القصف الإسرائيلي على منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.