القاهرة - مصراوي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا مستحقًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من ديزيري دوي في الدقيقة 78، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز، حجز باريس سان جيرمان مقعدًا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وينتظر الفريق الباريسي الفائز من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، لملاقاته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ!



A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga