كأس العالم للأندية 2025

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فيديو أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

12:19 ص الأحد 06 يوليو 2025
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    باريس ضد البايرن
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القاهرة - مصراوي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا مستحقًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من ديزيري دوي في الدقيقة 78، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز، حجز باريس سان جيرمان مقعدًا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وينتظر الفريق الباريسي الفائز من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، لملاقاته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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بايرن ميونخ ضد باريس كأس العالم للأندية 2025 فيديو أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
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