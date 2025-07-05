رونالدو بينهم.. 6 نجوم اتهموا بالاغتصاب قبل توماس بارتي

كتب - محمد القرش:

وجهت الشرطة البريطانية 5 تهم بالغتصاب بجانب تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، لتوماس بارتي لاعب نادي أرسنال أمس الجمعة.

ولم يكن اللاعب خط الوسط الغاني النجم الوحيد الذي يتم توجيه له تهم الاغتصاب، فسبقه العديد من النجوم والأساطير.

6 نجوم اتهموا بالغتصاب

في عام 2022، قرر نادي مانشستر يونايتد إيقاف ماسون جرينوود بعد اعتقاله في شهر يناير للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء، ثم أُسقطت التهم عنه لاحقًا.

وقبلها بعام، كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز أوقف لاعبه بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد الأطفال، وقد أُسقطت هذه القضية أيضًا.

وفي أكتوبر 2021، تم القبض على بيسوما للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً في مدينة برايتون (تمت تبرئة بيسوما من الادعاء في يونيو 2022).

واتُهم الجناح الأيمن السابق لنادي سندرلاند لكرة القدم، آدم جونسون، بالقيام بلمسة جنسية لمشجعة تبلغ من العمر 15 عامًا كانت تعشقه بعد أن أعطاها قميص كرة قدم موقعًا في فبراير 2016.

Soccer star Adam Johnson found guilty of sexual activity with a child. https://t.co/NulY5DNqEf pic.twitter.com/HiAFId91in — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 3, 2016

وفي وقت سابق، أقر جونسون بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالنشاط الجنسي مع طفل وتهمة واحدة تتعلق بالتحرش، حيث سُجن لمدة ست سنوات، ولكن في 22 مارس 2019، أُطلق سراحه بعد قضاء نصف مدة سجنه.

وأفادت "بي بي سي نيوز" في يوليو 2023، أن لاعب مانشستر سيتي السابق، بنيامين ميندي، قد تمت تبرئته من تهمتي اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

Benjamin Mendy has been found not guilty of rape and attempted rape by a jury at Chester Crown Court. If you’ve been affected by any of the issues raised in this post, help is available online at https://t.co/nUrZffIZs9 pic.twitter.com/BVvzT4dwHz — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 14, 2023

وجاء ذلك بعد أن اتهمته إحدى النساء باغتصابها في قصره، بينما تقدمت أخرى وقالت إنها تعرضت للتحرش من قبله في قصره أيضًا.

وفي أكتوبر 2023، أفادت شبكة ESPN أن كاثرين مايورجا التي كانت تبلغ من العمر 25 عامًا عندما قابلت كريستيانو رونالدو في ملهى ليلي عام 2009. ذهبت معه ومع أشخاص آخرين إلى جناحه الفندقي في لاس فيغاس.

وزعمت أن رونالدو اعتدى عليها جنسيًا في غرفة نوم، حيث رفعت دعوى قضائية بعد عشر سنوات من الحادث.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

وأكد رونالدو، من خلال محاميه، أن الجنس كان بالتراضي، في عام 2010، توصل كلاهما إلى اتفاقية سرية تلقت بموجبها مايورجا 375000 دولار.