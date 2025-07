رونالدو بينهم.. 6 نجوم اتهموا بالاغتصاب قبل توماس بارتي

كتب - محمد القرش:

وجهت الشرطة البريطانية 5 تهم بالغتصاب بجانب تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، لتوماس بارتي لاعب نادي أرسنال أمس الجمعة.

ولم يكن اللاعب خط الوسط الغاني النجم الوحيد الذي يتم توجيه له تهم الاغتصاب، فسبقه العديد من النجوم والأساطير.

في عام 2022، قرر نادي مانشستر يونايتد إيقاف ماسون جرينوود بعد اعتقاله في شهر يناير للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء، ثم أُسقطت التهم عنه لاحقًا.

وقبلها بعام، كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز أوقف لاعبه بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد الأطفال، وقد أُسقطت هذه القضية أيضًا.

وفي أكتوبر 2021، تم القبض على بيسوما للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً في مدينة برايتون (تمت تبرئة بيسوما من الادعاء في يونيو 2022).

واتُهم الجناح الأيمن السابق لنادي سندرلاند لكرة القدم، آدم جونسون، بالقيام بلمسة جنسية لمشجعة تبلغ من العمر 15 عامًا كانت تعشقه بعد أن أعطاها قميص كرة قدم موقعًا في فبراير 2016.

وفي وقت سابق، أقر جونسون بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالنشاط الجنسي مع طفل وتهمة واحدة تتعلق بالتحرش، حيث سُجن لمدة ست سنوات، ولكن في 22 مارس 2019، أُطلق سراحه بعد قضاء نصف مدة سجنه.

وأفادت "بي بي سي نيوز" في يوليو 2023، أن لاعب مانشستر سيتي السابق، بنيامين ميندي، قد تمت تبرئته من تهمتي اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

