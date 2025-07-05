كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

1 2
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
23:00

بروسيا دورتموند

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

2 0
19:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

رونالدو بينهم.. 6 نجوم اتهموا بالاغتصاب قبل توماس بارتي

08:17 م السبت 05 يوليو 2025

كريستيانو رونالدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وجهت الشرطة البريطانية 5 تهم بالغتصاب بجانب تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، لتوماس بارتي لاعب نادي أرسنال أمس الجمعة.

ولم يكن اللاعب خط الوسط الغاني النجم الوحيد الذي يتم توجيه له تهم الاغتصاب، فسبقه العديد من النجوم والأساطير.

6 نجوم اتهموا بالغتصاب

في عام 2022، قرر نادي مانشستر يونايتد إيقاف ماسون جرينوود بعد اعتقاله في شهر يناير للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء، ثم أُسقطت التهم عنه لاحقًا.

وقبلها بعام، كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز أوقف لاعبه بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد الأطفال، وقد أُسقطت هذه القضية أيضًا.

وفي أكتوبر 2021، تم القبض على بيسوما للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً في مدينة برايتون (تمت تبرئة بيسوما من الادعاء في يونيو 2022).

واتُهم الجناح الأيمن السابق لنادي سندرلاند لكرة القدم، آدم جونسون، بالقيام بلمسة جنسية لمشجعة تبلغ من العمر 15 عامًا كانت تعشقه بعد أن أعطاها قميص كرة قدم موقعًا في فبراير 2016.

وفي وقت سابق، أقر جونسون بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالنشاط الجنسي مع طفل وتهمة واحدة تتعلق بالتحرش، حيث سُجن لمدة ست سنوات، ولكن في 22 مارس 2019، أُطلق سراحه بعد قضاء نصف مدة سجنه.

وأفادت "بي بي سي نيوز" في يوليو 2023، أن لاعب مانشستر سيتي السابق، بنيامين ميندي، قد تمت تبرئته من تهمتي اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

وجاء ذلك بعد أن اتهمته إحدى النساء باغتصابها في قصره، بينما تقدمت أخرى وقالت إنها تعرضت للتحرش من قبله في قصره أيضًا.

وفي أكتوبر 2023، أفادت شبكة ESPN أن كاثرين مايورجا التي كانت تبلغ من العمر 25 عامًا عندما قابلت كريستيانو رونالدو في ملهى ليلي عام 2009. ذهبت معه ومع أشخاص آخرين إلى جناحه الفندقي في لاس فيغاس.

وزعمت أن رونالدو اعتدى عليها جنسيًا في غرفة نوم، حيث رفعت دعوى قضائية بعد عشر سنوات من الحادث.

وأكد رونالدو، من خلال محاميه، أن الجنس كان بالتراضي، في عام 2010، توصل كلاهما إلى اتفاقية سرية تلقت بموجبها مايورجا 375000 دولار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توماس بارتي ونالدو ريستيانو يندي نجوم اتهموا بالاغتصاب رينوود يسوما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد إصابة قوية".. دوناروما يدخل في نوبة بكاء خلال مباراة باريس سان جيرمان والبايرن (صور)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)