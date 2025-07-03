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العربية تفحمت.. فيديو وصور لحادث ديوجو جوتا وشقيقه أندريه

01:18 م الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (3)
  • عرض 13 صورة
    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (2)
  • عرض 13 صورة
    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (1)
  • عرض 13 صورة
    عائلة دييجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (5)
  • عرض 13 صورة
    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (2)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (4)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    دييجو جوتا مع ليفربول (1)
  • عرض 13 صورة
    عائلة دييجو جوتا (1)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (3)
  • عرض 13 صورة
    زفاف أندريه سيلفا شقيق ديوجو جوتا (6)
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كتبت-هند عواد:

توفى الشقيقان البرتغاليان ديوجو جوتا لاعب ليفربول وأندريه سيلفا لاعب لاعب بينافيل، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهما لحادث سيارة في إسبانيا.

ونشر موقع "KingFut"، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للحادث، وتبين فيه تفحم السيارة التي كانا يستقلانها.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

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