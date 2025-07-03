العربية تفحمت.. فيديو وصور لحادث ديوجو جوتا وشقيقه أندريه

كتبت-هند عواد:

توفى الشقيقان البرتغاليان ديوجو جوتا لاعب ليفربول وأندريه سيلفا لاعب لاعب بينافيل، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهما لحادث سيارة في إسبانيا.

ونشر موقع "KingFut"، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للحادث، وتبين فيه تفحم السيارة التي كانا يستقلانها.

Life is so unpredictable man. Liverpool’s Diogo Jota is no more. Just 28, married two weeks ago… now gone in a car crash in Spain. His car caught fire after the crash. Video from the accident site ! R.I.P. #DiogoJota pic.twitter.com/y71c1ZEJeh — Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 3, 2025

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

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