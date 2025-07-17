تهديد رئيس النادي.. غضب بين جماهير سبورتنج بسبب اقتراب رحيل لاعب الفريق

كتبت-هند عواد:

وجهت جماهير سبورتنج لشبونة رسالة إلى مهاجم الفريق فيكتور جيوكيريس، بعد رغبته في الانتقال إلى أرسنال، في صفقة تصل قيمتها إلى 62.4 مليون جنيه إسترليني.

ويتقرب فيكتور جيوكيريس من الانتقال إلى أرسنال، إلا أن المفاوضات المطولة بين الجانبين، تسبب في غياب اللاعب عن تدريبات سبورتنج التحضيرية للموسم المقبل، يوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن رئيس سبورتينج فريديريكو فارانداس هدد جيوكيريس باتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

واتفق أرسنال وسبورتنج على صفقة بقيمة أولية قدرها 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 7.4 مليون جنيه إسترليني كإضافات، ووافق جيوكيريس على عقد مدته خمس سنوات.

وردت جماهير النادي على تلك المفاوضات، خلال مباراة الفريق الودية ضد سيلتيك، وعرضوا لافتتان في اللقاء.

وجاء في اللافتة الأولى، حسبما ذكرت صحيفة "أ بولا": "أنا لا أبكي على من يرحلون، أنا سعيد من أجل من يبقون".

ورفع مشجعو سبورتنج لافتة أخرى على جيوكيريس خلال الشوط الثاني، كتب عليها "لا أحد فوق مصالح النادي، مهما كان هؤلاء".

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