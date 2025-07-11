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بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها

05:15 م الجمعة 11 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
  • عرض 10 صورة
    رادهيكا ياداف
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كتبت-هند عواد:

قُتلت لاعبة تنس شابة تدعى رادهيكا ياداف على يد والدها، في الهند، في حادثة مأساوية، وفقا لصحيفة " The Times of India".

وذكرت الصحيفة أن والد رادهيكا الذي يدعى "ديباك ياداف"، قتل ابنته بخمس رصاصات من مسدسه، وأصيب صاحبة الـ25 عاما بثلاث منها، أثناء تحضيرها وجبة الإفطار أمس الخميس.

رادهيكا ياداف ووالدها ومنزلهما_Easy-Resize.com

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة ألقت القبض على والد الفتاة، واعترف بجريمته، وقال في التحقيقات إنه فعل ذلك بسبب الضغوط النفسية، نتيجة التعليقات الساخرة من سكان قريته، الذين اتهموه بأنه يعيش على حساب نجاح ابنته ومكاسبها المادية.

وأوضحت الصحيفة، أن سكان قرية الفتاة شككوا في أخلاقها، وطلب والدها منها إغلاق أكاديميتها الخاصة بالتنس، لكنها رفضت.

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قتل لاعبة تنس في الهند رادهيكا ياداف ديباك ياداف
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