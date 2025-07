بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها

كتبت-هند عواد:

قُتلت لاعبة تنس شابة تدعى رادهيكا ياداف على يد والدها، في الهند، في حادثة مأساوية، وفقا لصحيفة " The Times of India".

وذكرت الصحيفة أن والد رادهيكا الذي يدعى "ديباك ياداف"، قتل ابنته بخمس رصاصات من مسدسه، وأصيب صاحبة الـ25 عاما بثلاث منها، أثناء تحضيرها وجبة الإفطار أمس الخميس.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة ألقت القبض على والد الفتاة، واعترف بجريمته، وقال في التحقيقات إنه فعل ذلك بسبب الضغوط النفسية، نتيجة التعليقات الساخرة من سكان قريته، الذين اتهموه بأنه يعيش على حساب نجاح ابنته ومكاسبها المادية.

Tennis Star's Father Owned Multiple Properties, Made Rs 17 Lakh A Month.

Radhika Yadav was shot dead at her home in the city's upscale Sushant Lok area on Thursday. Her father, Deepak Yadav, 49, confessed to the murder and is currently in custody.



