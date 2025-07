أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوز تاريخي على ريال مدريد بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كلا من: فابيان رويز هدفين في الدقيقتين 6 و 24، عثمان ديمبيلي في الدقيقة 9، جونكالو راموس في الدقيقة 87، الذي احتفل على طريقة الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول السابق.

وبهذا الانتصار الكبير، بلغ باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، ليكتب صفحة جديدة في سجلاته القارية والعالمية.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد الموافق 13 يوليو، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ميتلايف المقام في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

